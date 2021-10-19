Son dakika haberi! Japonya'da 26 kişinin öldüğü heyelan öncesi afet riskinin bilindiği iddiası - Son Dakika

Japonya'da, 26 kişinin öldüğü sel ve heyelanın meydana geldiği Atami ilçesinin "afet riskinin bilindiği" iddia edildi.

Atami Belediye Başkanı Saito Sakae, düzenlediği basın toplantısında, ilçedeki toprak yığınlarının oluşturduğu riskin, sel ve heyelan yaşanmadan önce farkında olduklarını söyledi.

Bağlı bulundukları Şizuoka eyaletine sorunu 10 yıl önce danıştıklarını kaydeden Saito, toprak yığınlarını biriktiren şehir planlamacısına, o dönem güvenlik tedbirlerine uyması için talimat hazırladıklarını belirtti.

Şehir planlamacısının, toprak yığınlarının dengelenmesi amacıyla faaliyetleri başlattığını anlatan Saito, Atami Belediyesinde yetkililerin talimatın yayımlanmasına karşı çıktıklarını açıkladı.

Saito, ilçede uzun süredir biriken toprak yığınlarının ileride afet oluşturabileceği riskine karşı hazırlanan güvenlik talimatının böylelikle yayımlanmadığını ifade etti.

Belediye olarak afetten sorumlu oldukları iddialarına yanıt vermeyen Saito, bu konuda hem ilçe hem de eyalet idaresinin ayrı ayrı yürüttüğü soruşturmaların sonucunu bekleyeceğini bildirdi.

Öte yandan afette annesini kaybeden kazazedelerden Seşimo Yuji, hem ilçe hem de eyalet idarelerinin kusurlu olduğunu savunarak, olaya ilişkin "hiçbir şeyin örtülmemesini ve afetin önlenebileceğinin" araştırılmasını istedi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, şehir planlamacısı ile toprak yığınlarının biriktirildiği arazinin sahibine karşı 70 kişinin açtığı davada, toplamda 28 milyon dolar tazminat talep ediliyor.

Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami ilçesinin İzusan bölgesinde 3 Temmuz'da meydana gelen afette 26 kişi ölmüştü. Bir kişinin ise halen arandığı kaydedildi.