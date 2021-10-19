Son dakika haberi... Japonya'nın tek kadın Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Moriyama öldü - Son Dakika

Japonya siyasetinin tek kadın Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Moriyama Mayumi, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Temsilciler Meclisinden (Şuugiin) yapılan açıklamaya göre, iktidardaki Liberal Demokrat Partili (LDP) eski siyasetçi hayatını kaybetti.

1950'de Tokyo Üniversitesinden mezun olan Moriyama, Çalışma Bakanlığındaki görevi sonrası 1980'de Danışman Meclisine (Sangiin) seçilmişti.

Üç dönem Sangiin'de görev alan Moriyama, daha sonra 1996'da seçildiği Şuugiin'de 4 dönem görev yaptı.

1989-91 döneminde Başbakan Kaifu Toşiki kabinesine giren Moriyama, Japonya'nın "ilk kadın Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü" olmuştu.

Başbakanın en yakını ve hükümetin "en gözde ikinci makamı" olarak görülen bu göreve, Moriyama sonrası bir başka kadın seçilmedi.

Kaifu döneminde Moriyama, Japonya'da "geleneksel olarak kadınların girmesi yasak" olan sumo ringine, 1990'da o sezonun şampiyonuna kupasını vermek amacıyla çıkmaya çalışmasıyla kamuoyunda tanınmıştı.

Japonya Sumo Federasyonu, Moriyama'nın bu çabasını engellemişti.

Moriyama, 1992-93 ile 2001-2003 dönemlerinde farklı kabinelerde Eğitim ve Adalet bakanlıkları yürüttü, 2009'da ise emekliye ayrıldı.

Önceki Şuugiin Sözcüsü Oşima Tadamori, Moriyama'nın ölümüne yönelik "Kararlılığı vardı. Kabine Baş Sekreteri değilken de birçok sorunla meşgul olurdu." dedi.

Kyodo ajansı, Moriyama'nın, erkek ve kadın işçilerin eşit haklara erişmesi için çaba sarf ettiğini, "Japonya'da kadın bürokratların öncüsü olarak görüldüğünü" aktardı.