Son dakika haberi! Kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Eğirdir ilçesi Mahmatlar Köyü Kesiktaş mevkiinde Isparta yönünde ilerleyen Remzi Saruhan'ın kullandığı 34 JM 983 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Yusuf Kahveci'nin kullandığı 07 LL 200 plakalı elma yüklü kamyonetle çarpıştı. Savrulan minibüs, arkadan gelen tankere çarptı. Kazada, kamyonetin sürücüsü Yusuf Kahveci yaşamını yitirdi. Minibüsteki 5 kişi de yaralandı. Kaza anı minisübün kamyonetten sonra çaptığı arkadan gelen tankerin kamerasınca görüntülendi. Kamera kayıtlarında minibüs sürücüsünün şeridinden çıkarak karşı yönden gelen kamyonetle çarpışmasının ardından savrulup tankere çarpması yer alıyor.Isparta- Konya yolu kaza nedeniyle 3 saat araç trafiğine kapatıldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Yusuf Kahveci'nin yakınları gözyaşı döktü. Kahveci'nin cenazesi Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

ISPARTA'da minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza anı, kamyonetin ardında minibüsün çarptığı tankerin kamerasınca görüntülendi.

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