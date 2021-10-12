Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 78 AZ 774 plakalı otomobilin sürücüsü Muammer K. ile yanındaki eşi Fatma K. (59) yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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