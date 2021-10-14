Son dakika... KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA; 5 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU - Son Dakika

TRABZON'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından 3 saat sonra normal akışına döndü. Kaza, saat 07.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize istikametine giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayınca önündeki araca arkadan çarptı. Diğer araçlar da kaygan zeminde duramayarak kazaya karıştı. 10 araçta hasara neden olan kaza sonrası karayolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolda yaklaşık 3 saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normal akışına döndü.