Son dakika haberleri! Evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen çift tedaviye alındı - Son Dakika

Kars'ın Akyaka ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı.
Durduran köyünde, Erdağı ailesine ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına köylüler müdahale edemeyince durum, itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekiplerin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında dumandan etkilenen Murat ve eşi Peri Erdağı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Peri Erdağı'nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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