Son dakika haberleri! Evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen çift tedaviye alındı - Son Dakika

Yangında dumandan etkilenen Murat ve eşi Peri Erdağı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Durduran köyünde, Erdağı ailesine ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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