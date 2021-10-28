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Son dakika haberi: Kars'ta polisten okul çevresinde uygulama - Son Dakika

Son dakika haberi: Kars'ta polisten okul çevresinde uygulama

28.10.2021 10:12
Son dakika haberi: Kars'ta polisten okul çevresinde uygulama

Son dakika haberi: Kars'ta polis okul çevrelerinde uygulama yaptı.

Kars'ta polis okul çevrelerinde uygulama yaptı. Polis okul servislerini de denetledi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında okul çevrelerinde bulunan park-bahçe, kıraathane, metruk bina, oyun salonu, marketlerde uygulama yapıldı.

Polis ekipleri okullara öğrenci taşıyan servisleri de denetleyerek sürücülere uyması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın talimatlarıyla okul çevrelerinde yapılan uygulamalarda polis özellikle okulla ilişkisi olmayan kişilerin okullar bölgesinde beklemesine veya dolaşmasına izin vermiyor. Öğrencilerin can ve mal güvenliklerin sağlanması adına yapılan uygulamalar veliler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Çocuklarının okullarına güvenli bir şekilde gittiğine dikkat çeken veliler, polislere teşekkür etti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul etraflarında bulunan metruk binaları da tek tek kontrol etti. Metruk binaları etrafında güvenlik önlemlerini de artıran polis, metruk binalara vatandaşların girmesine de müsaade etmiyor. Polis ekiplerince okul çevrelerinde bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Son dakika haberi: Kars'ta polisten okul çevresinde uygulama
Son dakika haberi: Kars'ta polisten okul çevresinde uygulama
Son dakika haberi: Kars'ta polisten okul çevresinde uygulama
Son dakika haberi: Kars'ta polisten okul çevresinde uygulama

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kars'ta polisten okul çevresinde uygulama - Son Dakika


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