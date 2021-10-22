Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
İkametlerde 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 208 fişek, 5 şarjör ve 13 litre sahte alkol ele geçirildi.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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