Son dakika haberi: Kayseri'de çobanı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de, Afganistan uyruklu çobanı öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Suriye uyruklu tutuklu sanık H.E. (16) ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan H.E, önceki savunmasını tekrar etti.

Hayvanlarına baktığı iş verenleri tarafından suçu üzerine alması için tehdit edildiğini öne süren sanık, ailesine zarar vermelerinden korktuğu için cinayeti üstlendiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.E'ye, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Merkez Talas ilçesinde 4 Haziran 2019'da Afganistan uyruklu A.D, çobanlık yaptığı arazide av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu çoban H.E. tutuklanmıştı.