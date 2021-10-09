Son dakika haberi! Kayseri'de jandarmadan 4 bin 94 kilometrelik yol ağında helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Kayseri'de jandarma, trafik güvenliğini sağlamak, ölümlü ve yaralamalı kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli denetim yaptı.

Denetim, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 31 trafik timiyle, "algıda yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar, Develi ve Tomarza ilçeleri ile Erciyes yollarında yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, komuta kademesi de bulundu.

Kent genelindeki 4 bin 94 kilometrelik yol ağında yapılan denetimde, kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri uygulama noktalarında durduruldu.

Yaklaşık 1,5 saat süren denetimde ekipler, kontrol edilen 1143 araçtan "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme", "ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı" ve "hatalı sollama" gibi ihlallerden 84 araç sürücüsüne 34 bin 440 lira cezai işlem uyguladı.

Uygulamada 25 araç trafikten men edildi, çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli gözaltına alındı ve hacizli 3 araç yakalandı.