Son dakika haberi: Kayseri'de kaçak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin ikametinde yapılan aramada 243 kaçak cinsel uyarıcı hap, 215 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kayseri'de kaçak cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

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