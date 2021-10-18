Kayseri'de kardeşi ile yengesini iple boğarak öldürüp tandıra gömen sanık ile eski eşi ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Y.T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, müştekiler A.R.T, Y.T. ve A.T. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kovid-19 olan tutuklu sanık B.T. ile tutuksuz sanık N.T. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, ara mütalaasında, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına karar verilmesini istedi.

Müşteki Y.T, sanık Y.T'nin annesini ve babasını katlettiğini belirterek, "Olaydan sonra beni olayın olduğu eve götürdüler. 'Bu gece burada kal.' dediler. Beni de öldürmek istediler. Evi sanık N.T. yönetiyordu. Savunmasında, 'olaydan haberim yok' diyor ancak bu doğru değil. Onun da cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Müşteki A.T. ise sanık ile babası arasında sorunun mal paylaşımı meselesi olmadığını öne sürerek, "Evi vermek bahanesiyle annemi ve babamı oraya götürmüşler. Daha önce işlediği suçları örtbas etmek için oraya götürüp ortadan kaldırıyor." dedi.

Sanık Y.T'nin avukatı ise olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilme durumu ve müvekkilinin cezaevinde kaldığı süre nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın da tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan M.T. ile boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği F.Ö'yü bulmak için çalışma başlatmış, 10 Haziran'da M.T'nin kardeşi Y.T, yengesi N.T. ve yeğeni B.T. gözaltına alınmıştı.

Y.T'nin evinde arama yapan polis ekipleri, bahçedeki tandıra gömülü cesetlere ulaşmış, şüphelilerden N.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken eşi Y.T. ile oğlu B.T. tutuklanmıştı.