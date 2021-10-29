Son dakika haberi... Kazada ağır yaralanan vatandaş hastanede öldü, sürücü tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybederken, alkollü olduğu tespit edilen sürücü ise tutuklandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kandıra yolu, İzmit ilçesi Çayırköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olarak otomobilin direksiyonuna geçen Erkan S., 41 PJ 500 plakalı araç ile İzmit istikametine giderken karşı yönden gelip Kandıra istikametine ilerleyen Kübra S. idaresindeki 34 YT 7138 plakalı arazi aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 41 PJ 500 plakalı otomobil, yine Kandıra istikametine gidin Cafer E. yönetimindeki 19 AE 367 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerin kullanılmaz hale geldiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yaşa (61), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Erkan S. ise alkollü araç kullanarak ölüme sebebiyet vermekten taburcu olduktan hemen sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ