Son dakika haber: Kazada hayatını kaybeden emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Dün gece, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve oğlu Buğra Çevik, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece Eskişehir'den Ankara istikametine seyir halindeyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve oğlu Buğra Çevik, Hacı Bayram-ı Veli Camii'inde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yanı sıra Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve yakınları katıldı.

Törende duygu dolu anlar

Cenaze namazından önce polis ekiplerinin omzunda musallaya koyulan tabuta, Hasan Çevik'in eşi Birgül Çevik'in sarılarak ağladığı esnada, torunları Hasan Çevik'in ise asker selamı vermesi duygu dolu anlar yaşattı. Namaz esnasında Hasan Çevik'in oğlu Recep Çevik, Selçuk Çevik ve Talha Çevik ise hayatını yitiren babası ve kardeşi için gözyaşı döktü.