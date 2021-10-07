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Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu

07.10.2021 15:17
Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Neslihan Karacan, evin girişine bıraktığı kedisi Papatya'yı İstanbul dönüşü salıncakta boğazından iple asılı halde öldürülmüş olarak buldu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Neslihan Karacan, evin girişine bıraktığı kedisi Papatya'yı İstanbul dönüşü salıncakta boğazından iple asılı halde öldürülmüş olarak buldu. Şikayetçi olan Karacan, "Şu hayvandan ne istediler? Şu kediden ne istediniz?" diyerek tepki gösterdi.

Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Karacan, özel bir işi için dün İstanbul'un Silivri ilçesine gitti. Akşam dönen Karacan, 'Papatya' adını verdiği kedisinin evinin girişindeki salıncakta boğazından iple asılı öldürülmüş halde buldu. Karacan'ın şikayeti üzerine jandarma ekipleri, inceleme başlattı.

'KEDİ ASMAK NEDİR'Ailesi ile birlikte Silivri'ye gittiğini söyleyen Neslihan Karacan, baktığı köpekleri eve kapattığını, kedisini de kapının önüne bıraktığını söyledi. Döndüğünde evinin kapısının açık ve kedisi Papatya'nın da salıncakta boğazından iple asılarak öldürülmüş halde bulduğunu belirten Karacan, şunları söyledi:

"Lambayı yaktığımda, maalesef kedimi ipe asılmış bir şekilde buldum. Emek verdim, bebek gibi baktım. Bunu yapanın hesabını ödemesini istiyorum. Cezasını çekmesini istiyorum. Şu hayvandan ne istediler? Şu kediden ne istediniz? Keşke gelip bana zarar verseydiniz. Kedi asmak nedir? İnsanlığımızı bu kadar mı kaybettik? Bu mu insanlık?"


Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu
Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu
Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu

İstanbul, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş olarak buldu - Son Dakika
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