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Son dakika haberi! Kenya, Uluslararası Adalet Divanının deniz sınırı kararını reddetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Kenya, Uluslararası Adalet Divanının deniz sınırı kararını reddetti

13.10.2021 10:47
Son dakika haberi! Kenya, Uluslararası Adalet Divanının deniz sınırı kararını reddetti

Son dakika gündem haberi: Kenya, Uluslararası Adalet Divanının (ICJ), Kenya ile Somali arasında anlaşmazlığa neden olan deniz sınırında ihtilaflı alanın büyük bölümünü Somali'ye bırakması kararını reddetti.

Kenya, Uluslararası Adalet Divanının (ICJ), Kenya ile Somali arasında anlaşmazlığa neden olan deniz sınırında ihtilaflı alanın büyük bölümünü Somali'ye bırakması kararını reddetti.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, kararın sürpriz olmadığını ve Afrika Boynuzu'ndaki etkilerinden son derece endişeli olduklarını ifade etti.

Kararı tümüyle reddettiklerini ve tanımadıklarını kaydeden Kenyatta, ülkesinin kendi topraklarını korumasının en asli hakkı olduğunu ancak diplomatik çözümden yana olduklarını belirtti.

Kenyatta ayrıca ICJ'nin kendi yetki alanı dışına çıkarak kendi kuruluş amacını da ihlal ettiğini vurguladı.

Sınırın çoğunluğu Somali'ye bırakıldı

ICJ Başkanı Joan Donoghue, dün, Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davada alınan kararı açıklayarak Kenya'nın deniz sınırı iddialarının adil bir paylaşım oluşturmadığını bu yüzden iki ülke arasındaki deniz sınırını "adalet ve eşitlik prensibine" göre Divan'ın belirlediğini duyurmuştu.

Buna göre iki ülke arasında paylaştırılan ihtilaflı alanın büyük bölümü Somali'ye verilirken küçük bir kısmı Kenya'ya bırakılmıştı.

Kenya-Somali sınır anlaşmazlığı

İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Somali, iki ülkenin Hint Okyanusu'ndaki deniz sınırının Somali'nin kara sınırı ile aynı yönde ilerlemesi gerektiğini savunurken, Kenya, sınırın Somali'nin aleyhine olacak şekilde kıyı şeridinde yaklaşık 45 derecelik bir açıyla ilerlemesi gerektiğini iddia ediyordu.

Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya, Uluslararası Adalet Divanına başvurmuş ancak ilk duruşması Eylül 2019'da görülmesi gereken dava, Kenya'nın talebiyle defalarca ertelenmişti.

Somali hükümeti, 11 Şubat'ta, Kenya'nın deniz sınırı anlaşmazlığı davasını erteleme talebine tepki göstererek, Kenya'yı Somali topraklarını gasbetmeye çalışmakla suçlamıştı.

Togo Cumhuriyeti, Somali, Adalet, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kenya, Uluslararası Adalet Divanının deniz sınırı kararını reddetti - Son Dakika


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