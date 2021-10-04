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Son dakika haberi! Kırşehir'de 190 proje yatırımcı kuruluşların programlarında yer aldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kırşehir'de 190 proje yatırımcı kuruluşların programlarında yer aldı

04.10.2021 17:04
Son dakika haberi! Kırşehir'de 190 proje yatırımcı kuruluşların programlarında yer aldı, System.String[]

Son dakika haberleri: Kırşehir'de, 19 projenin bu yıl yatırımcı kuruluşlarca uygulanmak üzere programlarda yer aldığı bildirildi.

Kırşehir'de, 19 projenin bu yıl yatırımcı kuruluşlarca uygulanmak üzere programlarda yer aldığı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 4. Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Vali Akın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, il genelinde 2021 yılında yatırımcı kuruluşlarca 190 projenin uygulanmak üzere programlarda yer aldığını ifade etti.

Bu projelerin toplam parasal değerinin 3 milyar 290 milyon 147 bin lira olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 1 milyar 417 milyon 110 bin lira harcama yapılmış, 2021 yılında ise bu projelere toplam 612 milyon 176 bin lira ödenek ayrılmıştır. Bu projelerin 47'si tarımsal, 20'si eğitim, 25'i ulaştırma, 13'ü sağlık, 2'si enerji, 1'i konut, 82'si ise diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Toplantının ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Vali Yardımcısı Zikri Şahin, kaymakamlar, belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, yatırımcı kuruluş yöneticileri faaliyetleri hakkında bilgi verdi, koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kırşehir'de 190 proje yatırımcı kuruluşların programlarında yer aldı - Son Dakika


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