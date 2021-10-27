Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Genç Diplomasi Akademisi'ni kabul etti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den Genç Diplomasi Akademisi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'den gelen heyetleri KKTC'de görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, özellikle gençlerin, çalışmalarında milli davaya olan meraklarını ve heyecanlarını görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

"Siz gençlere olan güvenimizle Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki iş birliğinin, karşılıklı temasların ve dayanışmanın kıymetli olduğunu düşünmekteyim." diyen Tatar, iletişim çağının sağladığı kolaylıklarla yakınlaşma ve duygu birliğinin daha da arttığını dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarihine değinen, Kıbrıs Türklerinin geçmişte Ada'da terör örgütü EOKA'nın saldırılarına maruz kaldıklarını, zulüm ve soykırımla karşı karşıya mücadele verdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin desteğiyle Ada'da var olmayı başardıklarını söyledi.

Tatar, 1974 Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs Türklerinin özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştuğunun kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi Vatan'da ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin statüsünün güçlenmesinin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Genç Diplomasi Akademisi katılımcılarının sorularını yanıtladı.

Genç Diplomasi Akademisi heyeti, daha sonra Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Büyükelçilikte kabul edildi.

Büyükelçi Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, akademik olarak çalışılan bir konunun yerinde görülmesinin önemine değinerek, bu ziyaretin faydalı olmasını diledi.

Kıbrıs konusunun Türk dış politikasının en önemli konu başlığından biri olduğunu vurgulayan Başçeri, Kıbrıs'ın ve Doğu Akdeniz'in tarihsel önemine değindi.

Büyükelçi Başçeri, daha sonra öğrencilerin soruları yanıtladı.

Divan Derneği Başkanı ve Genç Diplomasi Akademisi Danışmanı Cihangir İşbilir de görüşmede hazır bulundu.

Divan Derneği ve Sultangazi Belediyesi iş birliğinde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği Genç Diplomasi Akademisi kapsamında, KKTC genelindeki tarihi yerler de ziyaret edildi.