KOCAELİ VE İSTANBUL'DA YAKALANAN 4 PKK'LI TERÖRİST ADLİYEDE - Son Dakika

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen ve PKK terör örgütünün içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla Kocaeli ve İstanbul'da gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kocaeli ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla H.H., Ö.Ö., M.K. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. H.H.'nin, PKK/ YPG terör örgütünün Suriye'nin Cinderes bölgesindeki kadın biriminde sözde komutan olduğu, örgütsel ve silahlı faaliyetler gerçekleştirdiği belirlendi.

KAYITLARA GÖRE ÖLDÜRÜLMÜŞ

H.H.'nin Zeytin Dalı Harekatı sırasında kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi. Örgüt içerisinde yıllarca silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Ö.Ö.'nün Afrin'e düzenlenen harekat sırasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek saklandığı tespit edildi. M.K.'nın silahlı çatışmalara katıldığı ve kayıtlarda öldürülmüş olarak gözüktüğü belirtildi.

2014 yılında Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüte katılan Y.Ç.'nin de Zeytin Dalı Harekatı sırasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye döndüğü tespit edildi. Yakalanmamak için sürekli kıyafet ve adres değişikliği yaptığı belirlenen Y.Ç.'nin terör örgütü içerisinde çok sayıda silahlı eyleme katıldığı belirlendi. Jandarma işlemleri tamamlanan H.H., Ö.Ö., M.K. ve Y.Ç. adliyeye sevk edildi.