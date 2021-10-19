Son dakika haberi: Kolombiya'da silahlı saldırıda 5 kişi öldü - Son Dakika

Bölgede alan kontrolü sağlamak amacıyla çok sayıda paramiliter ve silahlı grubun bulunduğu güvenlik raporlarına yansımıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, araçtaki 5 kişinin silahla öldürüldüğünü teyit etti.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Betania kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler bir araca silahlı saldırıda bulundu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya 'da, 5 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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