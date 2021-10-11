Son dakika haberi! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki nehir faciasında ölü sayısı 61'e yükseldi - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Bumba bölgesi yakınlarında, 9 motorlu teknenin 9 Ekim'de batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e çıktı.

Mongala Eyaleti Hükümet Sözcüsü Nestor Magbado, yaptığı açıklamada, Kongo nehri üzerinden Tshopo bölgesinden Bumba bölgesine giden teknelerin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 11 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla 61'e yükseldiğini belirtti.

Magbado, hayatını kaybedenler arasında 13 kadın ve 10 çocuk bulunduğunu kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Magbado, 30 yolcunun kurtarıldığı teknelerde 150 yolcu olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Kazaya kötü hava koşulları, teknelerin kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük taşımasının sebep olduğu tahmin ediliyor.

Mongala eyaletinde üç günlük yas ilan edildi.

Özellikle yoğun mevsim yağışların olduğu dönemde gerçekleşen kazalara, teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu ve yük almaları sebep oluyor.

KDC'de yeterli asfalt yol bulunmaması sebebiyle ulaşım için genellikle göller ve nehirler kullanılıyor.