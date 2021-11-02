Son dakika haberleri | Konya'da Bylock operasyonu: 7 gözaltı
02.11.2021 09:52
Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Konya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye ve yöneticilerinin kullandıkları kriptolu haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli ile örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülürken, adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
-İHA-
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