Konya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye ve yöneticilerinin kullandıkları kriptolu haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli ile örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülürken, adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

-İHA-