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Son dakika haberi... Konya'da cinsel istismara 55 yıl hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberi... Konya'da cinsel istismara 55 yıl hapis cezası

05.10.2021 21:51
Son dakika haberi... Konya'da cinsel istismara 55 yıl hapis cezası, System.String[]

Son dakika haberleri... Konya'da 5 erkeğe cinsel istismarda bulunmaktan yargılanıp 62 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, Yargıtay'ın, eylemlerin 'rızayla gerçekleştiği" değerlendirmesiyle tahliye edilen sanık yeniden yargılandı, 4 erkeğe cinsel istismarda bulunma suçundan 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da 5 erkeğe cinsel istismarda bulunmaktan yargılanıp 62 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, Yargıtay'ın, eylemlerin 'rızayla gerçekleştiği" değerlendirmesiyle tahliye edilen sanık yeniden yargılandı, 4 erkeğe cinsel istismarda bulunma suçundan 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin kararının bozulmasının ardından sanık Süleyman Işık, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılandı. Duruşmaya tutuksuz sanık Işık ile taraf avukatları katıldı.

Işık, suçlamaları reddetti, kendisine iftira atıldığını öne sürerek beraattini istedi.

Mahkeme heyeti sanığı, 2008 ve 2017 yılları arasında 4 erkeğe yönelik "cinsel istismar" suçundan 55 yıl hapisle cezalandırdı.

Olay

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) 2018'de şikayette bulunan bir kişi, toplantılarına katıldığı, kendisini "din alimi" olarak tanıtan Süleyman Işık'ın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmiş, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ile 22 yaşlarında 5 erkeğe 'cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla tutuklanmıştı.

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanığa, 5 kişiye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 62 yıl 3 ay, el konulan bilgisayarında bulunan görüntülerle ilgili olarak da "müstehcenlik" suçundan 1 yıl hapis ve 100 lira adli para cezası verilmişti.

Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesince dosya incelenmiş, "sanığın mağdurlara karşı gerçekleştirdiği cinsel ilişkiye girme eylemleri sırasında cebir veya tehdit kullanmadığı gibi, mağdurların da bu yönde bir iddialarının bulunmaması" değerlendirmesiyle şubat ayında yerel mahkemenin kararı bozulmuş ve sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Süleyman Işık, Ceza Dairesi, Yargıtay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Konya'da cinsel istismara 55 yıl hapis cezası - Son Dakika


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