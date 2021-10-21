Olay yerine gelen ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Özmen, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Eşi tarafından darbedilerek öldürülen kadının cenazesinde şoke eden tepki: Senin yerine 10 adam almazsam