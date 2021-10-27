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Son dakika haberi... Konya'da tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Konya'da tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren zanlı yakalandı

27.10.2021 00:06
Son dakika haberi... Konya'da tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Konya'nın merkez Karatay ilçesinde tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Erenler Mahallesi'ndeki sitede oturan Ahmet Ü. (32), otoparkta duran otomobilinin çizildiğini fark etti. Bunun üzerine Ahmet Ü, apartman görevlisi Adem Topbaş (24) ile aracına göz kulak olmadığı için tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ü'nün bıçakla yaraladığı Topbaş, site yakınlarındaki markete sığındı.

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan, Topbaş'ın iki çocuğundan birinin 20 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Konya'da tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika


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