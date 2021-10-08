Son dakika haberi: Koruncuk Vakfı, kız çocuklarının eğitime erişmeleri için destek çağrısı yaptı - Son Dakika

Koruncuk Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü öncesinde "Kız çocuklarının eğitimi için #BirGünDeğilHerGün" sloganıyla kız çocuklarının eğitime erişimlerinin önemine dikkati çekti.

Vakıftan yapılan açıklamada, kız çocuklarının her anlamda güçlü bireyler olarak toplumda yer almaları için kesintisiz ve nitelikli eğitime erişimlerinin zorunlu olduğu belirtildi.

Kız çocuklarının güçlendirilmesi için herkese büyük görevler düştüğü kaydedilen açıklamada, bu doğrultuda yardımseverlerin bağışının önemi vurgulandı.

Koruncuk Vakfı Genel Müdürü Oya Aydınlık, kız çocuklarının toplumda fark yaratmaları için onların nitelikli ve kesintisiz eğitim almaları gerektiğini belirterek, "Dünya Kız Çocukları Günü öncesinde çocuklarımızın eğitime erişimleri önündeki engelleri kaldırmak için ne yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım. Potansiyellerini gerçekleştirmeleri, donanımlı ve güçlü bireyler olarak yarınlara hazırlanmaları için onları bir gün değil her gün desteklememiz gerekiyor. Bu amaçla, herkesi kız çocuklarımızın eğitime erişimleri için destek olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.