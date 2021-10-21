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İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN

21.10.2021 06:26

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAKüçükçekmece'de kahvehane, oyun salonu ve kütüphanenin bulunduğu yaklaşık bin metrekare alanda kurulu lokalde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Küçükçekmece'de kahvehane, oyun salonu ve kütüphanenin bulunduğu yaklaşık bin metrekare alanda kurulu lokalde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının ardından yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 04.00 sıralarında Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi, Pembegül sokakta yaklaşık bin metrekare alan üzerine kurulu çelik konstrüksiyon binada meydana geldi. Kahvehane, kütüphane, oyun alanı ve maç yayınlarının yapıldığı lokalde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Etrafı branda ile kapalı olan alandan yükselen alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YAPI ADETA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi. Kısa sürede etrafı branda ile kapalı olan çelik konstrüksiyon yapı adeta alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bina kullanılamaz hale geldi.

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN

Küçükçekmece, İstanbul, oyunlar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE LOKALDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika


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