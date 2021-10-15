Üye Girişi
Son dakika haberi... Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

15.10.2021 22:29
Son dakika haberi... Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesiyle aracın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Kiraz ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesiyle aracın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Örencik Mahallesi Zeybekler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Yörük (50) yönetimindeki 20 NN 064 plakalı traktör, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktör sürücüsü Kazım Yörük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Yörük'ün yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Savcının kaza yeri incelemesinin ardından Yörük'ün cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. - İZMİR

Son dakika haberi... Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Hisarcık, Traktör, Kiraz, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekli polis, kahvehanede tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 2 ölü 22:31 Emekli polis, kahvehanede tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 2 ölü Sil Baştan filmi gerçek oluyor! Bilim adamları, istenmeyen anıları silebilen bir protein keşfetti 21:58 Sil Baştan filmi gerçek oluyor! Bilim adamları, istenmeyen anıları silebilen bir protein keşfetti Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi 21:53 Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi
Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme 21:03 Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek 19:19 Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu 18:17 Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi 17:17 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik 17:07 Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik

Son Dakika Haberleri
18:48 Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti
18:20 PSG, Messi'yi bile gölgede bırakacak transferi bitiriyor
18:17 Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu
18:11 Son zamlarla benzin ve motorin arasında bir fark kalmadı
17:59 Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu
17:37 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı
17:36 Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor
17:16 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi
17:15 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
17:09 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı         
23:18
Çorum'daki kardeş cinayeti kamerada! Kavga alacak-verecek meselesinden çıkmış Çorum'daki kardeş cinayeti kamerada! Kavga alacak-verecek meselesinden çıkmış         
22:10
Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor         
21:57
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu         
19:56
Esnaf gezisinde Ali Babacan'a sert tepki! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu Esnaf gezisinde Ali Babacan'a sert tepki! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu         
18:26
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı         
17:25
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart         
14:43
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 23:35:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement