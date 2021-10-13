Kumluca ilçesinde bir serada gece çıkan yangın, hasara neden oldu.

Hacıveliler Mahallesi'nde Yalçın Kökce'ye ait serada gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çağrılan itfaiye ekibi yangını söndürdü.

İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirleyebilmek için inceleme yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de yangın yerine gelerek tarımsal zarar hakkında tutanak düzenledi.

Sera sahibi Yalçın Kökce, yangının sabaha karşı çıktığını ve kendi imkanlarıyla söndüremediklerini söyledi.

Serasının plastik örtüsünde zarar oluştuğunu ifade eden Kökce, "Gece seranın yandığını fark ederek itfaiyeye haber verdik. Seramızın üç dönümlük bir kısmında zarar oluşmuş. Kasti bir durum olup olmadığı incelenmelerden sonra ortaya çıkacak." dedi.