Son dakika haberi: Lübnan Adalet Bakanı, "Beyrut patlaması"nı soruşturan hakimin istediği kişiyi ifadeye çağırabileceğini söyledi - Son Dakika

Lübnan Adalet Bakanı Henri Huri, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın soruşturma dosyasının sorumlusu olarak istediği kişiyi ifadeye çağırma hakkına sahip bulunduğunu söyledi.

Hakim Bitar'a yönelik baskılara son verilmesini talep etmek için bir grup kadın, Adalet Bakanı Huri'nin evinin yakınında gösteri düzenledi.

Göstericilerle bir araya gelen Lübnanlı Bakan, yetkilerinin sınırlı olduğunu, soruşturmaları inceleme, Bitar'ı görevden alma veya tutma yetkisinin bulunmadığını kaydederek, bu dosyadaki kararın Yüksek Yargı Konseyi'ne ait olduğuna dikkati çekti.

Henri, "Bitar, soruşturma dosyasının sorumlusu olarak istediği kişiyi ifadeye çağırma hakkına sahiptir." dedi.

Hükümet yargıya karışmamakta kararlı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada, Mikati'nin Adalet Bakanı Huri, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Suheyl Abbud ve Cumhuriyet Savcısı Gassan Uveydat ile görüştüğü bildirildi.

Mikati, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, Beyrut Limanı'ndaki patlama veya hakimin görevden alınmasıyla ilgili soruşturma dosyasını tartışma planının bulunmadığına işaret ederek, yargıya ilişkin hiçbir dosyaya karışmamakta kararlı olduklarını vurguladı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin aileleri, Bitar'a güveniyor

Beyrut Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybeden ve yaralananların aileleri yaptıkları yazılı açıklamada, "Biz 200'den fazla şehidin, binlerce yaralının ve yüz binlerce mağdurun aileleri olarak Bitar'a güvendik. Hatit'in de konuşmaları hep bu yöndeydi ancak görünen o ki yeni koşullar, Hatit'i kurbanların aileleri adına şaşırtıcı bir açıklama yapmaya itti. Bu tutum bizi temsil etmiyor." ifadelerine yer verildi.

Ölenlerin ailelerinin sözcüsü avukat İbrahim Hatit, bugün yayımladığı videoda, Bitar'dan istifa ederek başka hakimlere alan açmasını istedi. Hatit'in videoda "direnişin" (Hizbullah) imajını bozmaya yönelik kötü niyetli girişimlerden söz ederek, "Hizbullah Örgütü Lideri Hasan Nasrallah'a büyük bir güven duyduğunu" vurgulaması dikkati çekti.

Bitar'ı soruşturmayı siyasallaştırmakla suçlayan Hatit'in bu açıklamaları, sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı. Daha önce Bitar'ı destekleyen açıklamalarda bulunan Hatit'in tutumunu değiştirmesi yönünde tehdit almış olabileceği ileri sürülüyor.

Hatit, söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Lübnan'da Şii grupların hedefi olan Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturan hakim Bitar, bu olayların ardından bir kez daha dikkatlerin çevrildiği isim oldu.

Şubat ayında Beyrut Limanı soruşturmasına atanan Bitar, patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere halkın ciddi bir kesimi tarafından desteklenirken Şii Emel Hareketi ve Hizbullah ile Hristiyan Marada Partisinin tepkisini çekti. Birkaç kez Bitar'ın soruşturmadan alınması istendi ancak Temyiz Mahkemesi talepleri reddetti.