Son dakika haberi... Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkedeki seçimlerin Mart 2022'de yapılması kararına itiraz etti - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, genel seçimlerin erkene alınarak 27 Mart 2022'de yapılması kararına itiraz ederek, konuyu gözden geçirilmesi için Meclis'e gönderdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Avn, seçimlerin öne alınması halinde elverişsiz koşullar nedeniyle seçimlere katılım oranının olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade etti.

Avn, ülke dışında ikamet eden diasporadaki Lübnanlıların seçimlere katılması ve kayıtların gerçekleştirilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Haberde, Avn'ın kararın yeniden gözden geçirilmesi için konuyu Meclis'e gönderdiği aktarıldı.

Lübnan Meclisi, 19 Ekim'de düzenlediği olağan oturumda, ülkedeki genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasına karar vermişti.

Normal şartlarda bir sonraki seçimin Mayıs 2022'de yapılması bekleniyordu ancak ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 2 ay öne çekildiği belirtilmişti.