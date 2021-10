Son dakika haberi: Mağazalarda kadınların cüzdanlarını çalan şüpheli, güvenlik kamerasından yakalandı - Son Dakika

SAKARYA'da, mağazalarda kadın müşterilerin omuzlarında ve bebek arabalarında asılı olan ya da elbise denerken masaya bıraktıkları çantalarından cüzdanlarını çalan N.D. (19) adlı kadın, güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı.

Adapazarı'nda giyim mağazalarında, alışveriş yapanların omuzları ve bebek arabalarında asılı olan, aynı zamanda kıyafet denerken masaya bırakılan çantalardan cüzdanlar çalındı. Polis, 6 yankesicilik olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Mağazaların güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis, şüphelinin N.D. olduğu belirledi. Erenler ilçesinde yaşayan, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından sabıkası olan N.D. yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 46 mermi, çok sayıda ziynet eşyası ile para ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından N.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.