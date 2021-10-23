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Son dakika haberi... Makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaparak 4 araca zarar verdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaparak 4 araca zarar verdi

23.10.2021 10:59
Son dakika haberi... Makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaparak 4 araca zarar verdi

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da makas attığı iddia edilen sürücü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Antalya'da makas attığı iddia edilen sürücü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada 4 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi İsmail Baha Sürelsan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yolun sağ tarafında ilerleyen araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendi etrafında dönen araç bariyerlere çarptı, önünde ilerleyen araçlarda hasar oluştu.

Yaralananın olmadığı kazada, 4 araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan sürücünün makas atarak ilerlediği iddia edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Son dakika haberi... Makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaparak 4 araca zarar verdi
Son dakika haberi... Makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaparak 4 araca zarar verdi
Son dakika haberi... Makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaparak 4 araca zarar verdi
Son dakika haberi... Makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaparak 4 araca zarar verdi
Son dakika haberi... Makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaparak 4 araca zarar verdi
Son dakika haberi... Makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaparak 4 araca zarar verdi

Muratpaşa, Tragger, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaparak 4 araca zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Makas attığı iddia edilen sürücü kaza yaparak 4 araca zarar verdi - Son Dakika
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