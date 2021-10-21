Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri 4 operasyonda 1 kilo 586 gram esrar, 286 gram sentetik uyuşturucu, 26 adet yeşil reçeteye tabi hap, ruhsatsız bir tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 250 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika