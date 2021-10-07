ESENYURT'ta sanayi sitesindeki marangoz atölyesinin talaş deposunda çıkan yangında, 1 işçi dumandan etkilendi.

Esenyurt Fatih Sanayi Sitesi'ndeki marangoz atölyesinin talaş deposunda, saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın nedeni ile atölyenin çatı ve talaş deposunda hasar meydana gelirken, 1 işçi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

-------------------------İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Kadın itfaiye erinin müdahalesi-Talaş deposundan çıkan dumanlar-Dumandan etkilenen işçi-Genel ve detay görüntü

- İstanbul