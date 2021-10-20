112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan L.G. yaralandı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Mersin'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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