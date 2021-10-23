Son dakika haberi! Merzifon'da polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışan kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla fabrikalarda çalışan kadınları ziyaret etti.

Ziyarette kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kadınlara KADES sistemini anlatan broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna sistemi yüklemesine de yardımcı oldu.

Çalışmanın sürdüreceği öğrenildi.