Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı, "aile fotoğrafı" çekiminde yer aldı.
Akar, NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında düzenlenen oturumlara katıldı, ikili görüşmelerde bulundu.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın "Caydırıcılık ve Savunma" konulu oturumuna iştirak eden Akar, "aile fotoğrafı" çekimine katıldı.
Bakan Akar, "Afganistan" konulu günün ikinci oturumunda da yer aldı.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı, NATO Karargahı'nda yarın yapılacak oturumlarla devam edecek.
Kaynak: AA
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