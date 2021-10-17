Son dakika haberi: Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Bakanı Cleverly ile "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştiren İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri ve Cleverly görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdi.

Açıklamada, İki bakanın son dönemde Kahire ve Londra arasındaki ikili ilişkilerin seyrinden memnun oldukları ifade edildi.

Şukri görüşmede, İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) organizasyonuna yönelik İngiltere'nin tüm çabalarını desteklediklerini belirtti.

Mısırlı Bakan ayrıca ülkesinin 2022 yılında düzenlenecek İklim Değişikliği Konferansı'na (COP27) ev sahipliği yapma konusundaki arzusunu aktardı ve Mısır'ın konferansın sonuç bildirgesine katkı sunma isteğini Cleverly'e iletti.

Mısır'ı stratejik bir ortak olarak nitelendiren Cleverly de ülkesinin Mısır'la ilişkilerini geliştirme yönündeki arzusunu ifade etti.

Öte yandan tarafların görüşmede, başta Filistin meselesi olmak üzere Lübnan, Suriye ve Libya'daki gelişmeleri de ele aldıkları kaydedildi.