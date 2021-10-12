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MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI - Son Dakika

MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI

12.10.2021 23:43

ADANA'da, otomobil ile çarpışan motosikletli sivil trafik polisi ekibinden 1'i ağır 2 polis yaralandı.

ADANA'da, otomobil ile çarpışan motosikletli sivil trafik polisi ekibinden 1'i ağır 2 polis yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. Üzerinde iki sivil trafik polisinin bulunduğu motosiklet, kavşakta Yasin A.'nın kullandığı 34 LZ 9310 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde yaralanan olmazken, devrilen motosikletten yola savrulan 2 trafik polisi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI
MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI
MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI
MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI

Adana Yüregir, Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MOTOSİKLETLİ POLİS EKİBİ İLE OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 POLİS YARALI - Son Dakika
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