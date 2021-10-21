Muğla'nın Fethiye ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa ağırlaştırılırmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hayatını kaybeden Selvan A'nın annesi Cemile Kaya ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Tanju A. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme savcısı, mütalaasında, olayı özetleyerek sanığın "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca sanık hakkında tahrik hükümlerinin de uygulanmamasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu arada, adliye önünde bir grup kadın ise kadın cinayetlerini protesto etti.

Selvan A'nın annesi Cemile Kaya, gazetecilere, kızını kaybettiği için her gün ağladığını söyledi.

Üstündeki şalın kızına ait olduğunu anlatan Kaya, "Şalı hiç yıkamadım. Kızımı her özlediğimde şalını kokluyorum. Neymiş? 'Aldatmış.' Kızım evden kaçıyordu. Bana 'Anne ben ölürsem sebebi kocam' diyordu. Kızımı çok kötü yollara sürüklüyordu. İlaçlarla ayakta duruyorum." diye konuştu.

Olay

Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi'nde 7 Aralık 2020'de Selvan A, evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, eşini öldürdüğü iddia edilen Tanju A, Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalanmıştı.