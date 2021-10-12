Son dakika haberi: Nepal'de otobüs kazası: 25 ölü - Son Dakika

Nepal'in kuzeybatısında bulunan Mugu eyaletinde otobüs kazası meydana geldi. En az 25 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni henüz araştırılırken, ilk belirlemelerde kazanın, aracın fren sisteminde yaşanan arıza sonucu meydana gelmiş olabileceği kaydedildi.

Nepal'de meydana gelen otobüs kazasında en az 25 kişi hayatını kaybetti.

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