Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından "Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk" projesi kapsamında, lisede okuyan 20 kız öğrenci, Ankara 'ya gönderildi.

İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde

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Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil