Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından "Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk" projesi kapsamında, lisede okuyan 20 kız öğrenci, Ankara'ya gönderildi.
Öğrencilere alternatif ilgi alanı oluşturmak, gençlerin enerjilerini doğru alanda harcayabilecekleri fırsatları sunmak, gençlerin tarih bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen projede, 20 öğrenci, 3 gün sürecek gezi kapsamında Ankara'ya uğurlandı.
Emniyet Müdürlüğü önündeki otoparktan otobüsle yola çıkan öğrenciler, 27 Ekim'de Niğde'ye dönecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Niğde Emniyet Müdürlüğünden 'Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk' gezisi - Son Dakika