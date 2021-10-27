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Son dakika haberi... Nijerya'da yoksulluk gerekçesiyle kendini satışa çıkaran adam gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Nijerya'da yoksulluk gerekçesiyle kendini satışa çıkaran adam gözaltına alındı

27.10.2021 19:17
Son dakika haberi... Nijerya'da yoksulluk gerekçesiyle kendini satışa çıkaran adam gözaltına alındı

Son dakika haber: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde yoksulluk gerekçesiyle kendini satışa çıkaran adam, polis tarafından gözaltına alındı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde yoksulluk gerekçesiyle kendini satışa çıkaran adam, polis tarafından gözaltına alındı.

Kano eyaleti emniyet yetkilisi Harun İbn-Sina, BBC Hausa'ya yaptığı açıklamada, geçen hafta eyalette geçimini sağlamakta zorladığı için kendini 20 milyon nairaya (yaklaşık 48 bin 750 dolar) satışa çıkaran 26 yaşındaki Aliyu İdris'in gözaltına alındığını belirtti.

"İdris'in eylemlerinin İslam'da kabul edilmez olduğunu" ifade eden İbn-Sina, "İdris'i dün gece gözaltına aldık ve geceyi bizimle geçirdi. Yaptığı şey İslam'da haramdır, Ne durumda olursan ol kendini satmaya kalkamazsın." dedi.

İdris ise yaptığı açıklamada, maddi anlamda zorluk yaşadığını, bu nedenle kendini satışa çıkardığını savundu.

Terzilik yapan ancak ülkenin ekonomik durumuna göre işleri kötü giden İdris, geçen hafta kendisini 20 milyon nairaya satışa çıkarmasıyla gündeme gelmişti.

Batı Afrika, Nijerya, Polis, Kano, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Nijerya'da yoksulluk gerekçesiyle kendini satışa çıkaran adam gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Nijerya'da yoksulluk gerekçesiyle kendini satışa çıkaran adam gözaltına alındı - Son Dakika
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