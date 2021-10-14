Son dakika haberi: Norveç'te oklu saldırı dehşeti: 4 ölü - Son Dakika

- Norveç'te oklu saldırı dehşeti: 4 ölü

OSLO - Norveç'in Kongsberg kasabasında bir kişinin oklu saldırısı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Norveç'in başkenti Oslo'nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg kasabasında yerel saatle 18.30 sıralarında bir kişi okla insanlara saldırdı. Polis, saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı. Polis Sözcüsü Oeyvind Aas gazetecilere verdiği demeçte, saldırganın yakalandığını bildirerek, "Adam yakalandı. Şu anda sahip olduğumuz bilgilere göre, bu kişi eylemleri tek başına gerçekleştirdi" dedi. Saldırganın Drammen kasabasındaki bir polis karakoluna götürüldüğünü aktarıldı.

Kasabaya Oslo'da dahil olmak üzere komşu bölgelerden ek kuvvet gönderilirken, kasabanın bazı bölgeleri güvenlik kordonu altına alındı. Hayatını kaybedenlerin sayısının artması bekleniyor.

Polislere silahlanması talimatı verildi

Saldırıların ardından ülke çapındaki polis memurlarına derhal silah taşımaları talimatı verildi. Norveç'te polis memurları normalde silahsızdır ve gerektiğinde silahlara ve tüfeklere erişebiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu ekstra bir önlemdir. Şu ana kadar ulusal tehdit düzeyinde bir değişiklik olduğuna dair emare yok" denildi.