Son dakika haberi... Okul çevrelerine sıkı denetim: Polis, çocuklar için işyerlerini didik didik denetliyor - Son Dakika

- Okul çevrelerine sıkı denetim: Polis, çocuklar için işyerlerini didik didik denetliyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çocukların çeşitli zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla okul çevrelerini mercek altına aldı. Polis ekipleri, okulların çevresindeki bütün işyerinde sıkı deneitm gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik ve Çevik Kuvvet ekiplerince çocukların güvenliği ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması için okul çevrelerindeki tüm işyerlerinden sokaklara kadar mercek altına aldı. Okulların çevresindeki işyerleri, marketler, kafe, oyun salonları ve kıraathane benzeri işyerlerin giren polis ekipleri GBT kontrolü ve çeşitli sorgulamalar yaptı.

Çocukların ve öğrencilerin güvenliği, zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce sokak okulların çevresindeki sokak araları ve işyerlerindeki denetimler aralıksız sürüyor.