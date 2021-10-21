Son dakika haberi! OKUL SERVİSİNE ATEŞ AÇTI; SEKEN KURŞUN SOKAKTAN GEÇEN KADINI YARALADI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de otomobil sürücüsü, yol verme meselesi nedeniyle şoförüyle tartıştığı içinde öğrencilerin bulunduğu okul servis minibüsüne tabancayla ateş açtı. Seken kurşun, kaldırımda yürüyen Elvan C.'ye (36) isabet etti. Yaralanan Elvan C. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Güllü Mahallesi Baysal Sokak'ta meydana geldi. Plakası henüz tespit edilemeyen otomobilin sürücüsü ile okul servis minibüsünün şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil sürücüsü, tartışma sonrası yoluna devam eden içinde öğrencilerin de bulunduğu servis minibüsünün arkasından tabancayla bir el ateş edip kaçtı. Kurşun kaldırımdan sekerek sokakta yürüyen Elvan C.'ye isabet etti. Kalçasından yaralanan Elvan C., gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinde ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında inceleme yaptı. Olayı gören bir öğrenci velisi, ateş ettikten sonra kaçan sürücünün hamile bir kadının da üzerine aracını sürdüğü iddia etti.

'BENİM DE ÜZERİME ARABAYI SÜRDÜ'

Görgü tanığı bir veli ise şunları söyledi:

"Çocuklarımızı okula bıraktıktan sonra evimize dönerken araç yolda duruyordu, serviste arkadan geliyordu. Bu sırada servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobili kullanan kişi içerisinde çocukların bulunduğu servise ateş etti. Bu sırada çocuğunu okula bırakıp evine dönen arkadaşım yaralandı. Benim de üzerime arabayı sürdü."

Şüphelinin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.