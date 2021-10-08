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Son dakika haberi... Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi

08.10.2021 12:06

Gelen son dakika haberine göre Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdiSAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. R.K. (43) yönetimindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zarife Tahmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tahmaz'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ticarin aracın sürücüsü R.K.?yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi... Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi
Son dakika haberi... Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi
Son dakika haberi... Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi
Son dakika haberi... Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi

Olimpiyat Şampiyonu, Mete Gazoz, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
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