Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri, 4 arazöz ve orman işçileriyle yangına müdahale edildi.

Kadirli ilçesi İlbistanlı köyü Üçkazan mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Osmaniye 'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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