OSMANİYE'de jandarmanın terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik yaptığı çalışmada, 6 kişinin Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suriye'de PKK/YPG'nin bomba uzmanı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Suriyeli H.Ş., DEAŞ terör örgütünde silahlı eyleme karıştığı tespit edilen yine aynı ülke vatandaşı A.S. ve E.T., tutuklandı.